Владимирцы восстали против отца Илона Маска из-за фермеров-африканцев

Жители Владимирской области не на шутку распереживались после новости, что отец миллиардера Илона Маска Эррол планирует завезти на их территорию семьи из ЮАР. Они выступили против этой идеи и потребовали отставки губернатора, сообщает Mash.

Маск-старший через союз промышленников и предпринимателей России направил главе региона Александру Авдееву предложение направить в область 50 многодетных африканских семей, которые будут разводить скот и выращивать картошку. Он также заявил, что готов вложить в реализацию идеи 2-3 млн евро.

Под эти цели власти якобы готовы выделить земли в Меленковском и Суздальском районах. Однако владимирцы взбунтовались. Местным жителям непонятны обычаи и культура африканцев. По их мнению, у Эррола Маска плохая репутация, ведь он был другом скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Они попросили предпринимателя не приезжать на святые земли.

Свой бунт владимирцы подкрепили требованиями об отставке губернатора. Представители Маска ответили, что они сожалеют о реакции местных жителей. Не каждый может увидеть плюсы от проживания на их территории иностранцев.

