Россиянин в камуфляже забивал жену ногами с ребенком на руках

Астраханец в армейской форме и с ребенком в руках забивал жену ногами

В Астрахани мужчина в солдатской форме избил ногами свою супругу на улице. В этот момент агрессор держал на руках ребенка, которого забрал у жены. Кадры с места событий публикует Baza .

Драка произошла вечером 24 октября на Магистральной улице. Ее снял водитель, которому перед избиением жены угрожал ее муж.

Сперва мужчина выругался и забрал у супруги ребенка. После этого женщина отошла к машине и начала ее пинать. Тогда муж уронил супругу и начал усиленно бить ее ногами.

Издание утверждает, что избивший жену муж может быть участником СВО. После происшествия злоумышленника задержали и составили административный протокол за мелкое хулиганство, супруга отказалась писать на него заявление.