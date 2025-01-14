Россиянин расчленил нового парня своей бывшей девушки. Тело искали неделями

В Уфе неделями искали парня, которого расчленил бывший его девушки

В Уфе перед Новым годом мужчина убил и расчленил нового возлюбленного своей бывшей девушки. Погибшего не могли найти более двух недель, убийца спрятал его останки в лесу, сообщает SHOT .

36-летний мужчина перестал выходить на связь 27 декабря, после чего в полицию обратилась его сестра-близняшка. На днях правоохранители узнали, что у пропавшего недавно появилась новая девушка — ее решили допросить, после чего силовики заинтересовались уже ее бывшим парнем.

На допросе экс-возлюбленный признался, что до смерти избил нового мужчину своей бывшей, после чего разрезал его тело и упаковал в пакеты. Останки мужчина спрятал в близлежащем лесу.

Предполагаемый расчленитель задержан. Правоохранители также выясняют, знала ли новая пассия убитого о его гибели.