Россиянин проткнул свое сердце при чистке корюшки и не умер

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Житель Ленобласти случайное проткнул свое сердце при чистке рыбы

Мужчина из города Гатчина (Ленинградская область) вонзил нож в свое сердце, когда был занят чисткой рыбы корюшки. Раненого пациента спасли врачи, сообщает «Бриф24» со ссылкой на соцсети администрации региона.

Лезвие угодило в правый желудочек россиянина. В таком виде пострадавшего встретили медики Гатчинской больницы, куда пациент добрался самостоятельно.

Хирургам пришлось проводить операцию на постоянно сокращающемся сердце.

«Операция не из простых <…>, на счету каждая минута до критической кровопотери», — рассказали власти Ленобласти.

Сейчас пациент поправился и уже пришел в сознание. По словам мужчины, он чувствует себя хорошо.

«А говорят, что разбитое сердце не склеишь обратно», — подытожили в администрации региона.