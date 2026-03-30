Россиянин присягнул лидеру террористической организации по видео

Уроженца Кузбасса задержали за вступление в террористическую организацию

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Кемеровской области за участие в деятельности международной террористической организации, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

Установлено, что мужчина 1999 года рождения вступил в ряды международной террористической организации, присягнув ее лидеру путем записи соответствующего видеообращения. Уроженца Кузбасса задержали при попытке выехать за границу для участия в боевых действиях.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Фигуранту грозит до 20 лет колонии.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

