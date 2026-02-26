Россиянин обманом вовлекал жителей СНГ в рабство в Мьянме

В Таиланде арестовали 35-летнего гражданина России, который заманивал жителей СНГ в рабство в кол-центры Мьянмы, сообщает SHOT .

Задержанный действовал по схеме «охотника за головами». Он заманивал жертв обманом, после чего многих из них насильно удерживали в центрах.

Сам россиянин жил с местной жительницей, которая работала в массажном салоне. Девушка помогала сообщнику в преступной деятельности. За полгода пара незаконно заработала около 3 миллионов рублей.

При обыске в их жилище в Бангкоке полиция изъяла девять банковских карт, оформленных на подставных лиц, комплекты сим-карт, три смартфона и ноутбук.

Когда мужчина скрывался от полиции, он использовал маскировку: носил накладную бороду и очки, а обналичивал деньги через банкоматы в людных туристических местах. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.