Россиянин изрезал ножом жену в Турции из-за развода, женщина в больнице

В турецком городе Аланья, в районе Махмутлар, россиянин совершил жестокое нападение на свою жену, причиной которого, предположительно, стал предстоящий развод. Об этом сообщает SHOT .

По словам свидетелей, мужчина поджидал жену на улице, где между ними вспыхнула ссора, переросшая в громкую перепалку. В ходе конфликта мужчина достал нож и нанес жертве многочисленные ранения в различные части тела, в том числе в область головы и лица. После того как женщина упала, злоумышленник попытался скрыться.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого, у которого при себе находился окровавленный нож. В настоящее время ведется расследование произошедшего, однако основной версией является бракоразводный процесс между супругами.

Женщина в критическом состоянии была срочно доставлена в больницу. Медики оценивают ее состояние как крайне тяжелое и делают все возможное, чтобы она выжила.

