Россиянин изрезал ножом жену в Турции из-за развода, женщина в больнице
Фото - © Telegram-канал SHOT
В турецком городе Аланья, в районе Махмутлар, россиянин совершил жестокое нападение на свою жену, причиной которого, предположительно, стал предстоящий развод. Об этом сообщает SHOT.
По словам свидетелей, мужчина поджидал жену на улице, где между ними вспыхнула ссора, переросшая в громкую перепалку. В ходе конфликта мужчина достал нож и нанес жертве многочисленные ранения в различные части тела, в том числе в область головы и лица. После того как женщина упала, злоумышленник попытался скрыться.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого, у которого при себе находился окровавленный нож. В настоящее время ведется расследование произошедшего, однако основной версией является бракоразводный процесс между супругами.
Женщина в критическом состоянии была срочно доставлена в больницу. Медики оценивают ее состояние как крайне тяжелое и делают все возможное, чтобы она выжила.
