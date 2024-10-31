Россиянин годами прятал тигрицу в пристройке и избил ее при задержании

Житель станицы Староминской на Кубани три года прятал тигрицу в хозяйственной постройке, не имея документов на владение животным. При задержании кубанец хотел сбежать и увезти тигрицу на своей машине, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевую прокуратуру.

Мужчина купил тигрицу примерно в 2021 году, после чего стал содержать ее как домашнее животное. Хищница попалась на глаза соседям, и они вызвали правоохранителей.

Тигрицу решили изъять, поскольку у ее хозяина не было документов, подтверждающих законность приобретения животного.

Во время задержания мужчина сопротивлялся, бил тигрицу и пытался уехать с ней на машине. Правоохранители уже собрали материал проверки о жестоком обращении с животным.

Тигрицу временно отдали в ростовский цирк. Собственника животного арестовали на четыре дня за сопротивление полицейским.