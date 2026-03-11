Россияне застряли в аэропорту Дубая из-за новых ударов беспилотников Ирана
Пассажиры из России и тысячи иностранцев застряли в аэропорту в Дубае Объединенных Арабских Эмиратов из-за еще одного удара беспилотников Ирана. Была поставлена на паузу регистрация на рейсы, сообщает SHOT.
Над дубайским аэропортом обнаружили иранские БПЛА Shahed. Пассажиры видели пролет беспилотника над головой. Он двигался на малой высоте.
Затем пассажиры услышали взрыв. Их отправили в безопасное место в зоне терминала.
Количество пострадавших неизвестно. Последствия атаки не называются.
Вылеты рейсов в РФ были перенесены. Воздушные судна, которые следовали в Дубай, летают в безопасной зоне. На опубликованном фото толпа пассажиров стоит в коридорах Международного аэропорта Дубая.
Над воздушной гаванью сбили два беспилотника.
28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. Тот атаковал в ответ, в том числе военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. С начала конфликта территория ОАЭ тоже подвергается атакам Ирана. В некоторых эмиратских городах было закрыто воздушное пространство.
