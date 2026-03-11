Россияне застряли в аэропорту Дубая из-за новых ударов беспилотников Ирана

Пассажиры из России и тысячи иностранцев застряли в аэропорту в Дубае Объединенных Арабских Эмиратов из-за еще одного удара беспилотников Ирана. Была поставлена на паузу регистрация на рейсы, сообщает SHOT .

Над дубайским аэропортом обнаружили иранские БПЛА Shahed. Пассажиры видели пролет беспилотника над головой. Он двигался на малой высоте.

Затем пассажиры услышали взрыв. Их отправили в безопасное место в зоне терминала.

Количество пострадавших неизвестно. Последствия атаки не называются.

Вылеты рейсов в РФ были перенесены. Воздушные судна, которые следовали в Дубай, летают в безопасной зоне. На опубликованном фото толпа пассажиров стоит в коридорах Международного аэропорта Дубая.

Над воздушной гаванью сбили два беспилотника.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. Тот атаковал в ответ, в том числе военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. С начала конфликта территория ОАЭ тоже подвергается атакам Ирана. В некоторых эмиратских городах было закрыто воздушное пространство.

