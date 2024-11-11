Россияне не пострадали при землетрясениях на Кубе
После землетрясений на Кубе россияне не обращались к дипломатам
После прошедших землетрясений на Кубе россияне не обращались за дипломатической помощью, сообщили в пресс-службе МИД России.
«Российские граждане за помощью в Посольство и Генконсульство в связи с землетрясениями не обращались», — сказано в сообщении диппредставительства.
Землетрясения магнитудой 6,8 и 5,9 были зафиксированы на восточном побережье островного государства.
В ряде населенных пунктов республики повреждены жилые дома и линии электропередач.