Россияне не пострадали при землетрясениях на Кубе

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После землетрясений на Кубе россияне не обращались к дипломатам

После прошедших землетрясений на Кубе россияне не обращались за дипломатической помощью, сообщили в пресс-службе МИД России.

«Российские граждане за помощью в Посольство и Генконсульство в связи с землетрясениями не обращались», — сказано в сообщении диппредставительства.

Землетрясения магнитудой 6,8 и 5,9 были зафиксированы на восточном побережье островного государства.

В ряде населенных пунктов республики повреждены жилые дома и линии электропередач.