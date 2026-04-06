Россияне не могут вылететь из Стамбула, потому что в самолет врезалась машина

Рейс DP 996 Стамбул — Москва не может вылететь из турецкого аэропорта, потому что в самолет врезалась машина, сообщает «Осторожно, новости» .

Как рассказали туристы, они должны были вылететь 5 апреля в 19:25, но их рейс несколько раз переносили. Сначала задержку вылета объяснили закрытым небом над югом РФ из-за атак беспилотников.

Около 3 часов ночи людей посадили в самолет, но вскоре снова вернули в аэропорт. Представители авиакомпании «Победа» пояснили путешественникам, что ранее в лайнер врезался автомобиль.

«Перед посадкой нам сказали, что проблему устранили, но потом приняли решение, что самолет не полетит, так как выявили серьезные повреждения», — отметили россияне.

Вылет перенесли на 16:00, но туристам не предоставляют гостиницу. Люди сидят около закрытого гейта, многие из них спят на полу. За 10 часов авиакомпания только один раз предложила пассажирам воду.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.