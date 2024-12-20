Россияне ломают вышки сотовой связи, боясь «чипирования»

Россияне начали ломать вышки сотовой связи, которые кажутся им опасными в связи с угрозой «чипирования». Из-за этого многие люди не могут вызвать скорую помощь и остаются без связи, сообщает SHOT .

Подобные случаи произошли, например, в башкирском селе Ташбулатово и осетинском селе Ногир. В первом населенном пункте люди так и не смогли объяснить, почему они повалили вышку, но указали на ее «опасность». Жители второго села сообщили, что сломали вышку, потому что боялись, что их «чипируют».

Из-за этого целые районы остались без связи. Многие пожаловались на то, что не смогли дозвониться до скорой помощи, а сотни детей, обучающихся дистанционно, остались без возможности получать знания. Кроме того, людям перестали приходить оповещения от экстренных служб из-за неработающих вышек.

Россиянам, которые причастны к поломке вышек, грозит уголовная ответственность по статье 215.2. Им могут назначить штраф от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до 3 лет.

Ученые объясняют, что вышки связи не представляют никакой опасности. Также их установка согласовывается с огромным количеством инстанций, которые проверяют действие устройств на предмет влияния на человека и окружающую среду.