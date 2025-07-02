Проект методиста из Балашихи признан одним из лучших в Подмосковье

1 июля в Доме Правительства Московской области прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления» и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии «Служение». Одним из представителей Подмосковья стала Елена Бородина из Балашихи, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Елена Бородина — методист «Учебно-методического центра» и руководитель Центра наставнической деятельности и работы с молодыми специалистами городского округа Балашиха. Ее проект вошел в ТОП-50 лучших инициатив от Московской области в номинации «Институт наставничества — для будущего страны».

В рамках церемонии Елене Бородиной вручили благодарственное письмо Ассоциации «Совет муниципальных образований Московской области» за значительный вклад в развитие местного самоуправления и поддержку молодых специалистов.

Центр наставничества, возглавляемый Еленой Бородиной, стал флагманом в сфере сопровождения и профессионального развития кадров не только в Московской области, но и в ряде регионов России. Благодаря эффективной модели наставничества, внедренной в Балашихе, сотни молодых специалистов получили поддержку опытных наставников, возможность профессионального роста и вовлеченность в общественную жизнь муниципалитета.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества — людям и командам, внесшим значительный вклад в развитие территорий и повышение качества жизни граждан. В 2025 году на конкурс было подано более 41 тысячи заявок со всей страны, а в народном голосовании на портале Госуслуг за номинантов ТОП-100 отдали почти миллион голосов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.