Выходные и праздники в 2026 году: сколько будет нерабочих дней и в какие даты
Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори
В материале РИАМО читайте о том, сколько продлятся новогодние и майские праздники, какие выходные перенесут и сколько всего рабочих дней предстоит в 2026 году.
Какие дни будут праздничными в 2026 году
Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори
Согласно статье 112 Трудового кодекса, праздничными днями считаются:
- 1-6 и 8 января — новогодние каникулы;
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.
Кроме того, субъекты РФ могут устанавливать дополнительные нерабочие дни — например, в честь религиозных праздников.
Разработанный проект производственного календаря на 2026 год устанавливает следующие выходные дни:
- с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года — новогодние каникулы;
- с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая — майские праздники;
- с 21 по 23 февраля — выходные в честь Дня защитника Отечества;
- с 7 по 9 марта — выходные в связи с Международным женским днем;
- с 12 по 14 июня — выходные в честь Дня России;
- 4 ноября — выходной в связи с Днем народного единства;
- 31 декабря 2026-го — выходной перед Новым годом.
Из 365 дней 2026 года рабочими будут 247 дней, а выходными и праздничными — 118. Проект производственного календаря пока не утвержден правительством РФ.
Какие выходные дни перенесут в 2026 году
Фото - © Воронин Владимир Сергеевич / Фотобанк Лори
В проекте производственного календаря предусматривается перенос в 2026 году следующих выходных дней:
- с субботы 3 января на пятницу 9 января;
- с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря.
Как раз из-за переноса новогодние каникулы продлятся целых 12 дней.
В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Исключением из этого правила являются выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января. Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из числа этих дней на другие дни в очередном календарном году.
Рабочие дни в 2026 году
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
Рабочими днями считаются все дни, кроме выходных и праздничных. Если за рабочим днем следует праздничный, то работать положено на час меньше. Это же правило действует, если работать приходится в выходные дни. Перед выходными днями рабочий день не сокращается, даже если выходной присоединен к праздничному дню.
В 2026 году предпраздничными сокращенными днями будут 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября.
Нормы рабочего времени в 2026 году
Норма рабочего времени в 2026 году при 40-часовой рабочей неделе составит 1 972 часа, при 36-часовой — 1774,40 часа, при 24-часовой неделе — 1181,60 часа, а при самой короткой 18-часовой неделе — 885,2 часа.
Как лучше брать отпуск
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
Традиционно, если хочется побольше отдохнуть, то отпуск лучше совмещать с праздничными днями — но стоит учитывать, что тогда работник получит меньше выплат. Если же нужно сохранить стабильный доход, то отпуск лучше брать в месяцы, когда меньше всего праздничных дней или их нет вовсе.
В финансовом плане лучшими для отпуска считаются апрель, июль, август, сентябрь, октябрь. Самым длинным по рабочим дням в 2026 году будет июль — в нем 23 рабочих дня. В сентябре, октябре и декабре по 22 рабочих дня. Самыми невыгодными будут январь и май. Но в эти месяцы можно вдоволь отдохнуть и сэкономить дни для отпуска в другое время.
При оплате отпуска праздничные дни учтены не будут. В случае, если на отпуск приходятся праздничные дни, продолжительность отпуска увеличивается на количество этих дней. Но только на сами праздники — выходные, присоединенные к праздникам, не учитываются.
Стоит иметь в виду, что с 1 сентября 2025 года изменится формула расчета для оплаты отпускных и выходных пособий. Средний заработок будет рассчитываться только за фактически отработанные дни. Для тех, кто отработал все дни без больничных и отпусков за свой счет, ничего не изменится. А вот у тех, кто уходил на больничный, получал пособия по беременности и родам и аналогичные выплаты, размер отпускных может уменьшиться.