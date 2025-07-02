Выходные и праздники в 2026 году: сколько будет нерабочих дней и в какие даты

Сколько россияне будут отдыхать в 2026 году и в какие дни

В материале РИАМО читайте о том, сколько продлятся новогодние и майские праздники, какие выходные перенесут и сколько всего рабочих дней предстоит в 2026 году.

Какие дни будут праздничными в 2026 году

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Согласно статье 112 Трудового кодекса, праздничными днями считаются:

1-6 и 8 января — новогодние каникулы;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

4 ноября — День народного единства.

Кроме того, субъекты РФ могут устанавливать дополнительные нерабочие дни — например, в честь религиозных праздников.

Разработанный проект производственного календаря на 2026 год устанавливает следующие выходные дни:

с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года — новогодние каникулы;

с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая — майские праздники;

с 21 по 23 февраля — выходные в честь Дня защитника Отечества;

с 7 по 9 марта — выходные в связи с Международным женским днем;

с 12 по 14 июня — выходные в честь Дня России;

4 ноября — выходной в связи с Днем народного единства;

31 декабря 2026-го — выходной перед Новым годом.

Из 365 дней 2026 года рабочими будут 247 дней, а выходными и праздничными — 118. Проект производственного календаря пока не утвержден правительством РФ.

Какие выходные дни перенесут в 2026 году

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В проекте производственного календаря предусматривается перенос в 2026 году следующих выходных дней:

с субботы 3 января на пятницу 9 января;

с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря.

Как раз из-за переноса новогодние каникулы продлятся целых 12 дней.

В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Исключением из этого правила являются выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января. Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из числа этих дней на другие дни в очередном календарном году.

Рабочие дни в 2026 году

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Рабочими днями считаются все дни, кроме выходных и праздничных. Если за рабочим днем следует праздничный, то работать положено на час меньше. Это же правило действует, если работать приходится в выходные дни. Перед выходными днями рабочий день не сокращается, даже если выходной присоединен к праздничному дню.

В 2026 году предпраздничными сокращенными днями будут 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября.

Нормы рабочего времени в 2026 году

Норма рабочего времени в 2026 году при 40-часовой рабочей неделе составит 1 972 часа, при 36-часовой — 1774,40 часа, при 24-часовой неделе — 1181,60 часа, а при самой короткой 18-часовой неделе — 885,2 часа.

Как лучше брать отпуск

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Традиционно, если хочется побольше отдохнуть, то отпуск лучше совмещать с праздничными днями — но стоит учитывать, что тогда работник получит меньше выплат. Если же нужно сохранить стабильный доход, то отпуск лучше брать в месяцы, когда меньше всего праздничных дней или их нет вовсе.

В финансовом плане лучшими для отпуска считаются апрель, июль, август, сентябрь, октябрь. Самым длинным по рабочим дням в 2026 году будет июль — в нем 23 рабочих дня. В сентябре, октябре и декабре по 22 рабочих дня. Самыми невыгодными будут январь и май. Но в эти месяцы можно вдоволь отдохнуть и сэкономить дни для отпуска в другое время.

При оплате отпуска праздничные дни учтены не будут. В случае, если на отпуск приходятся праздничные дни, продолжительность отпуска увеличивается на количество этих дней. Но только на сами праздники — выходные, присоединенные к праздникам, не учитываются.

Стоит иметь в виду, что с 1 сентября 2025 года изменится формула расчета для оплаты отпускных и выходных пособий. Средний заработок будет рассчитываться только за фактически отработанные дни. Для тех, кто отработал все дни без больничных и отпусков за свой счет, ничего не изменится. А вот у тех, кто уходил на больничный, получал пособия по беременности и родам и аналогичные выплаты, размер отпускных может уменьшиться.