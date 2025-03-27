Россиянам запретили посещать экскурсии на батискафах за границей

Вице-президент Альянса турагентств Алексан Мкртчян заявил, что туристы из России не смогут участвовать в экскурсиях на батискафах до окончания следствия о крушении подобного судна в Египте, сообщает Life.ru .

«Пока идет следствие, пока непонятна причина, по которой затонул батискаф, никакие экскурсии, связанные с подобным батискафом в Египте, посещать не надо. Категорически», — сказал Мкртчян.

Он еще раз подчеркнул, что это запрещено. По его словам, подобный несчастный случай произошел впервые. Работать над расследованием будет международная комиссия с участием экспертов из России, это займет несколько месяцев. Мкртчян посоветовал россиянам выбирать экскурсии на яхтах или лодках.

27 марта прогулочный батискаф «Синдбад» с 45 туристами из России на борту потерпел крушение у побережья Хургады. 6 человек погибли.