Россиянам объяснили, как украинские дроны добрались до Кировской области
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, как украинские беспилотники попали в Кировскую область. По его словам, США передают Киеву информацию, полученную с помощью космической разведки, что позволяет дронам ВСУ избегать участков, где расположены российские системы ПВО, сообщает Инфо24.
Ранее украинские беспилотники впервые атаковали Кировскую область. Основной целью этих ударов стал завод «Зенит», расположенный в городе Котельниче. В 10 часов утра первый БПЛА поразил пустую емкость для хранения нефтепродуктов, а спустя 40 минут второй дрон атаковал другой резервуар. В результате ударов возникло возгорание.
«К сожалению, это уже не первый случай, когда украинские БПЛА долетают вглубь России. Запад предоставляет ВСУ данные космической разведки, с помощью которых украинские дроны обходят наши позиционные районы ПВО», — отметил Дандыкин.
Однако, по его словам, Украина использует небольшое количество беспилотников, и большинство из них, как правило, все же удается уничтожить.
Военный эксперт подчеркнул, что владельцы нефтеперерабатывающих заводов и нефтехранилищ обязаны принимать меры для защиты своих объектов от атак вражеских дронов.