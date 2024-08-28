Россиянам объяснили, как украинские дроны добрались до Кировской области

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, как украинские беспилотники попали в Кировскую область. По его словам, США передают Киеву информацию, полученную с помощью космической разведки, что позволяет дронам ВСУ избегать участков, где расположены российские системы ПВО, сообщает Инфо24 .

Ранее украинские беспилотники впервые атаковали Кировскую область. Основной целью этих ударов стал завод «Зенит», расположенный в городе Котельниче. В 10 часов утра первый БПЛА поразил пустую емкость для хранения нефтепродуктов, а спустя 40 минут второй дрон атаковал другой резервуар. В результате ударов возникло возгорание.

«К сожалению, это уже не первый случай, когда украинские БПЛА долетают вглубь России. Запад предоставляет ВСУ данные космической разведки, с помощью которых украинские дроны обходят наши позиционные районы ПВО», — отметил Дандыкин.

Однако, по его словам, Украина использует небольшое количество беспилотников, и большинство из них, как правило, все же удается уничтожить.

Военный эксперт подчеркнул, что владельцы нефтеперерабатывающих заводов и нефтехранилищ обязаны принимать меры для защиты своих объектов от атак вражеских дронов.