Россиянам назвали наиболее частые причины дачных пожаров

По итогам прошлого года, наиболее частыми причинами дачных пожаров стали аварийная работа электросети (49%), повреждения из-за возгорания в доме на соседнем участке (20%), а также целенаправленный поджог (11%). В топ-5 также возгорания из-за неисправности или перегрева дымохода (7%) и пожар, перекинувшийся с загоревшейся бани (5%), сообщили РИАМО в пресс-службе группы «Ренессанс Страхование».

Согласно данным статистики за 2024–2025 год в регионах работы компании, в прошлом году жители Подмосковья получили наибольшую сумму страховых компенсаций среди всех регионов РФ. На долю Московской области пришлось 52% всех возмещенных убытков от дачных пожаров за 2024 год.

В пятерку лидеров также вошли: Ленинградская область (22%); Республика Татарстан (5%); Ярославская область и Ставропольский край (по 4%).

По итогам I квартала текущего года, в топ-3 по сумме возмещений убытков в результате дачных пожаров вошли Ленинградская область (46%), Подмосковье (32%) и Челябинская область (9%).

В 2024 году владельцы дачных участков понесли значительные потери из-за пожаров, которые составили 50% от общей суммы выплат по всей РФ. Также часто происходили заливы, которые составили 30% от всех страховых случаев, и стихийные бедствия — 20%. Реже всего страховые случаи были связаны с противоправными действиями, такими как кражи домашнего имущества — 5%.

Примечательно, что наибольший ущерб россияне получали в зимне-весенний период. В январе было выплачено 13% от всех возмещений за 2024 год, в феврале — 8%, в марте — 9%, а в апреле — 18%.