Россиян с 2-летним ребенком выгнали из отеля в Турции после скандала из-за очков

Туристы из Казани заплатили полмиллиона рублей за отдых в пятизвездочном отеле Rixos Sungate — The Land Of Legends в турецком Кемере, но оказались на улице во вторые же сутки отдыха после того, как устроили скандал из-за очков для зрения, пишет SHOT .

По словам россиян, их отдых начался с проблем, как только они заселились — пропали очки для зрения стоимостью 70 тысяч рублей. Глава семейства настоял на том, чтобы сотрудники отеля вызвали полицию, но обещал не писать заявление, если дорогостоящие очки найдутся. По словам жены россиянина, через какое-то время одна из сотрудниц вернула очки, но на этом их страдания не закончились.

На следующий день семья с двухлетним ребенком не смогла попасть в заблокированный номер. По словам супругов, на ресепшене им объяснили блокировку двери беспочвенным переполохом, который они устроили из-за очков, якобы найденных в собственных вещах.

Администрация отеля настояла на том, чтобы семью с ребенком выгнали на улицу. Супруги вместе с малышом пробыли у ворот пятизвездочной гостиницы без еды и воды половину ночи, а представитель турфирмы Fan Sun за это время никак не смог решить проблему. Место отдыха пришлось менять.

Теперь туристы негодуют из-за того, что их разместили в отеле, который в пять раз дешевле Rixos Sungate — The Land Of Legends, но разницу в стоимости, расходы на трансфер, а также моральную компенсацию им никто возмещать не собирается.