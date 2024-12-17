Россиян предупредили о возможных отложениях нефти летом на Черном море

Летний отдых на курортах Черного моря для россиян может оказаться не таким приятным, как ожидалось. Эколог Сергей Костарев рассказал о возможных «неприятных нефтяных и мазутных отложениях», последствиях техногенной катастрофы, произошедшей в холодное время года, сообщает Инфо24 .

Он отметил, что поскольку море не сможет эффективно переработать нефтепродукты естественным образом, они затвердеют и останутся на поверхности. Туристы могут обнаружить эти твердые отложения на берегу и камнях, что испортит впечатление от отдыха.

Костарев также подчеркнул, что процесс ликвидации последствий разливов обычно затягивается на долгое время. Вдобавок, сильные штормы могут разнести нефтепродукты на значительные расстояния, что еще больше усложнит очищение акватории.

Он привел пример разлива на Аляске, последствия которого расхлебывали почти 20 лет. Хотя в Черном море температура выше и восстановление может пройти быстрее, времени на очистку все равно потребуется много.

«К сожалению, вообще это большая проблема для акватории в целом», — заключил эколог.