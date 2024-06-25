Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 90/90
Минобороны: 90 военнослужащих ВС РФ вернули из украинского плена
В Россию удалось вернуть 90 бойцов ВС РФ с подконтрольной Украине территории, они были обменяны на 90 пленных военнослужащих ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Обмен военнопленными удалось провести благодаря переговорному процессу. В качестве посредника гуманитарного характера при возвращении российских солдат на родину выступили ОАЭ.
Освобожденных из плена военнослужащих ВС РФ доставят в Москву на самолетах военно-транспортной авиации. В столице их направят на лечение и реабилитацию в медучреждениях оборонного ведомства.
Все бойцы получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.