Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 90/90

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В Россию удалось вернуть 90 бойцов ВС РФ с подконтрольной Украине территории, они были обменяны на 90 пленных военнослужащих ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Обмен военнопленными удалось провести благодаря переговорному процессу. В качестве посредника гуманитарного характера при возвращении российских солдат на родину выступили ОАЭ.

Освобожденных из плена военнослужащих ВС РФ доставят в Москву на самолетах военно-транспортной авиации. В столице их направят на лечение и реабилитацию в медучреждениях оборонного ведомства.

Все бойцы получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.