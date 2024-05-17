В период с 11 по 17 мая российские военнослужащие сумели нанести 28 групповых ударов высокоточным оружием и нанесли значительный урон украинской армии, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Российские военные действовали слаженно и поэтапно, задействовав для выполнения боевой задачи не только высокоточное оружие, но и беспилотники. В итоге они успешно поразили командные пункты ВСУ, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства ПВО и базы по хранению горючего.

Украина лишилась складов, где хранились безэкипажные катера и ударные беспилотники. В ходе достижения целей специальной военной операции, ВС РФ ликвидировали места дислокации в том числе иностранных наемников ВСУ.

Ранее стало известно, что Россия успешно освободила порядка 200 квадратных километров Харьковской области от присутствия киевского режима. Частично освобождены северные регионы области.