Росгвардия задержала в Подмосковье группу рецидивистов

Попытку кражи оборудования из Центра детского творчества пресекли в Пушкинском округе Подмосковья. Сотрудники вневедомственной охраны задержали пятерых мужчин, незаконно проникших в здание и пытавшихся похитить станки, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Московской области.

Сигнал о противоправных действиях в здании «Станции юных техников» поступил патрульным Пушкинского отдела вневедомственной охраны во время маршрута. Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили в одном из помещений нескольких неизвестных.

При виде сотрудников мужчины попытались скрыться, однако их задержали. По данным ведомства, злоумышленники перелезли через забор и намеревались похитить станки, чтобы сдать их на металлолом.

Задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства. Ими оказались пятеро уроженцев Центральной Азии в возрасте от 22 до 38 лет. Также установлено, что с начала прошлого года они более десяти раз совершали аналогичные преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.