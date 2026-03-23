Росгвардия задержала семью за кражу в гипермаркете Люберец

Сотрудники Росгвардии задержали супругов и их племянника после попытки кражи в сетевом гипермаркете на Новорязанском шоссе в Люберцах. Посетители набрали товары на сумму около 20 тыс. рублей и попытались имитировать оплату на кассе самообслуживания, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

Сигнал «Тревога» поступил в дежурную часть из магазина на Новорязанском шоссе. Причиной стали действия троих посетителей, которые действовали согласованно.

Супруги и их племянник сложили в тележку продукты примерно на 20 тыс. рублей. На кассе самообслуживания они попытались создать видимость оплаты, не внеся деньги за товар.

За происходящим наблюдали сотрудники службы безопасности по камерам видеонаблюдения. Они нажали тревожную кнопку.

На место оперативно прибыли сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны. Правонарушителей доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.