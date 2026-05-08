Росгвардия задержала рецидивиста за кражу в Пушкине

Сотрудники Росгвардии задержали 25-летнего жителя Ногинска, подозреваемого в краже косметики в гипермаркете в Пушкине. Мужчина попытался вынести товар на сумму более 30 тысяч рублей, но был остановлен на выходе из магазина, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сигнал тревожной кнопки поступил из охраняемого магазина в подмосковном Пушкине. На место прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны.

Как выяснилось, посетитель воспользовался отсутствием продавцов в торговом зале и сложил в сумку косметические средства известных брендов — помады, парфюмерию и тональные кремы. После этого он направился к выходу, не оплатив товар. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На выходе мужчину задержали росгвардейцы. Предполагаемый ущерб владельцу магазина мог превысить 30 тысяч рублей.

Установлено, что задержанный ранее уже был судим за аналогичное правонарушение. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.