Росгвардия задержала рецидивиста за кражу антиквариата в Кашире

Сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего жителя Каширы, подозреваемого в краже антиквариата из дома в деревне Пыжово. Мужчина проник в жилище, выдавив стеклопакет, и пытался похитить ценности на сумму более 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованной охраны с охраняемого домовладения в деревне Пыжово городского округа Кашира.

На место оперативно прибыл экипаж Каширского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.