Росгвардия задержала похитителей в Орехово-Зуеве и Одинцове

Сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в кражах из сетевых гипермаркетов в Орехово-Зуеве и Одинцове. Злоумышленники пытались вынести продукты и товары без оплаты, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

В Орехово-Зуеве на пульт централизованного наблюдения поступил сигнал «Тревога» из магазина. Прибывший экипаж установил, что ранее судимый 37-летний мужчина сложил в сумку 10 шоколадок, сыры, колбасу и четыре пачки сливочного масла и попытался пройти мимо кассы без оплаты.

Сотрудники службы безопасности заметили действия посетителя и нажали тревожную кнопку. На выходе из торгового зала его задержали росгвардейцы.

Аналогичный случай произошел в Одинцове. 27-летний мужчина спрятал в карманы куртки автомобильные зарядные устройства, а на кассе оплатил только мужские носки, занизив стоимость покупки в сотни раз. Покинуть магазин безнаказанно ему также не удалось. В отношении обоих задержанных решается вопрос о привлечении к ответственности.

