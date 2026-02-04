Росгвардия задержала подозреваемых в производстве метадона в Сергиево-Посадском округе

Силовики задержали граждан, подозреваемых в незаконном производстве и обороте наркотиков, в одном из садовых некоммерческих товариществ Сергиево-Посадского округа. Для создания нарколаборатории злоумышленники арендовали дом, где обнаружили кристаллическое вещество, емкости с прекурсорами, канистры с химикатами, весы и лабораторное оборудование.

Экспертиза показала, что часть изъятого вещества массой 236 граммов содержит наркотическое средство метадон. Задержанные признались, что действовали по инструкциям неизвестных кураторов, которые обеспечивали их компонентами и методикой изготовления наркотика для дальнейшего сбыта в Московском регионе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.