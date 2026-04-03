Росгвардия задержала подозреваемых в кражах в Подмосковье

Сотрудники вневедомственной охраны задержали двоих мужчин по подозрению в кражах из сетевых магазинов в Воскресенске и Подольске. Оба случая произошли после срабатывания тревожной сигнализации в торговых точках, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Первый инцидент произошел в селе Федино. На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал «Тревога» из сетевого магазина. Прибывшие росгвардейцы установили, что один из посетителей взял со стеллажа 10 пачек сливочного масла, спрятал их во внутренние карманы куртки и попытался пройти мимо кассы без оплаты.

Мужчину задержали на выходе из магазина. Им оказался 45-летний житель Егорьевска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Аналогичный случай зафиксировали в гипермаркете на Комсомольской улице в Подольске. По сигналу тревоги экипаж прибыл на место и задержал 46-летнего приезжего, который спрятал под одеждой бутылку крепкого алкоголя и мясные деликатесы и покинул кассовую зону, не оплатив товар.

Обоих задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.