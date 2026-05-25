Росгвардия задержала мужчину за угрозы семье в Люберцах

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Люберцах 35-летнего мужчину, который в состоянии опьянения угрожал выбросить жену и ребенка из окна 11-го этажа. Ранее судимого подозреваемого передали полиции, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

Сигнал о противоправных действиях поступил в дежурную часть из дома на улице Кирова. Соседи сообщили о криках и просьбах о помощи, доносившихся из квартиры в многоэтажке.

Прибывшие по адресу росгвардейцы выяснили, что мужчина находился в состоянии опьянения и угрожал расправой своей семье, заявляя о намерении выбросить жену и ребенка из окна 11-го этажа.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний уроженец Москвы, недавно освободившийся после отбывания наказания за незаконный оборот наркотиков. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.