сегодня в 18:53

Росгвардия задержала мужчину за проникновение в школу в Ступине

Сотрудники Росгвардии задержали 53-летнего мужчину, незаконно проникшего в школу на улице Домостроительной в Ступине. Нарушителя обнаружили в здании после срабатывания тревожной сигнализации, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованного наблюдения из образовательного учреждения на улице Домостроительной. На место оперативно прибыли экипажи Ступинского отдела вневедомственной охраны.

К сотрудникам обратился охранник школы. Он рассказал, что во время обхода территории услышал громкие крики и удары по окнам и входным дверям, после чего нажал тревожную кнопку.

При осмотре здания росгвардейцы обнаружили мужчину, спящего на лавке. По предварительной информации, он находился в состоянии сильного опьянения, повредил механизм въездных ворот и запасную металлическую дверь, а затем проник внутрь.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя. Им оказался 53-летний житель Пермского края. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул недопустимость того, чтобы рядом со школами продавали спиртные напитки.

Руководство правоохранительного блока выносило предложения по этому вопросу.

«Тем более, что эти объекты находятся там, где учатся наши дети. Все это имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.