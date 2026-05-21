Росгвардия задержала двух подозреваемых в кражах в Подмосковье

Сотрудники вневедомственной охраны задержали двоих мужчин, подозреваемых в кражах из строительных гипермаркетов в Ленинском округе Подмосковья. Инциденты произошли в поселках Битца и Совхоз имени Ленина, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Первый сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованного наблюдения с охраняемого магазина в поселке Битца. В торговом зале посетитель вынул из упаковки лазерный дальномер и спрятал его в карман куртки. На кассе самообслуживания он оплатил только недорогую сумку для инструментов, чтобы не вызвать подозрений.

Сотрудники службы безопасности заметили кражу и нажали тревожную кнопку. Прибывший экипаж Росгвардии задержал мужчину. Им оказался 56-летний житель Москвы.

Аналогичный случай произошел в поселке Совхоз имени Ленина. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 45-летнего уроженца Краснодарского края, который пытался вынести из магазина неоплаченные зарядные устройства. Оба подозреваемых переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.