Росгвардия задержала двух подозреваемых в кражах в Подмосковье

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Пушкино и Одинцово двух мужчин, подозреваемых в хищении товаров из магазинов. Нарушителей доставили в отделы полиции для разбирательства, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

В Пушкино сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованного наблюдения из сетевого гипермаркета. Прибывшие сотрудники установили, что 22-летний житель Архангельской области сложил в спортивную сумку сладости и средства для волос на сумму более 6 тыс. рублей, а на кассе самообслуживания оплатил только игральные карты. Ранее мужчина уже был судим за мошенничество.

В тот же день аналогичный случай произошел в Одинцово. Посетитель взял с полок лаки для волос и косметику примерно на 4 тыс. рублей и попытался вынести их в сумке мимо касс без оплаты. Его действия заметили сотрудники службы безопасности по камерам видеонаблюдения и нажали тревожную кнопку.

Обоих подозреваемых росгвардейцы передали в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.