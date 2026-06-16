Росгвардия за неделю задержала 526 человек в Подмосковье

Сотрудники Росгвардии за прошедшую неделю 1178 раз выезжали по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов в Подмосковье и задержали 526 человек по подозрению в преступлениях и административных правонарушениях. Также из незаконного оборота изъяли 84 единицы оружия, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

За отчетный период росгвардейцы обеспечили безопасность 283 массовых мероприятий. Благодаря оперативной работе сотрудников вневедомственной охраны краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержаны 526 граждан.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 931 проверку условий хранения оружия у физических и юридических лиц. В результате из незаконного оборота изъяли 84 единицы оружия, составили 155 административных протоколов и аннулировали 41 разрешение.

Подразделения специального назначения выполнили 28 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.