Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны задержали на улице Триумфальной 39-летнего местного жителя, у которого изъяли 7,2 грамма каннабиса. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экипаж группы задержания Одинцовского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области во время патрулирования улицы Триумфальной в Одинцове заметил граждан, распивавших спиртное в общественном месте.

При обращении росгвардейцев один из мужчин занервничал и стал невнятно отвечать на вопросы. Затем он признался, что у него при себе есть наркотическое вещество. Сотрудники вызвали следственно-оперативную группу.

Во время досмотра у 39-летнего местного жителя обнаружили и изъяли восемь свертков, обмотанных фольгированной бумагой. Экспертиза установила, что в них находился каннабис общей массой 7,2 грамма, что является значительным размером.

Мужчину доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.