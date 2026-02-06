Росгвардейцы задержали рецидивиста за нападение на женщину в Воскресенске

Инцидент произошел на улице Белинского в Воскресенске. По данным ведомства, 50-летний уроженец Оренбургской области напал на свою знакомую после того, как она потребовала вернуть долг в 50 тысяч рублей. Мужчина отреагировал агрессивно и причинил женщине телесные повреждения.

Через несколько дней сотрудники Росгвардии заметили подозрительного мужчину во время патрулирования. При виде служебного автомобиля он занервничал и попытался уйти. Росгвардейцы остановили его для проверки документов и установили личность.

Задержанный оказался ранее судимым за разбой и фальсификацию избирательных документов. Его передали полиции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит в том числе взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары – трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.