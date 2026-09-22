Росгвардейцы задержали подозреваемого в нападении с ножом в Воскресенске

Сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего жителя Воскресенска, подозреваемого в нанесении ножевых ранений посетителю кафе на Комсомольской улице. Пострадавшего госпитализировали, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сигнал тревоги поступил на пульт централизованного наблюдения с охраняемого кафе на Комсомольской улице в Воскресенске. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.

Правоохранители установили, что между посетителями заведения произошла словесная перепалка. По предварительным данным, 43-летний местный житель в состоянии опьянения нанес резаные раны 40-летнему мужчине.

Росгвардейцы задержали подозреваемого, вызвали медиков и помогли доставить пострадавшего в машину скорой помощи для госпитализации. Задержанного передали в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.