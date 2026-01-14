Росгвардейцы задержали подозреваемого в мошенничестве в строительном гипермаркете Подмосковья

Сотрудники Подольского отдела вневедомственной охраны Росгвардии Московской области задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в строительном гипермаркете на Молодежной улице, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сигнал «Тревога» поступил с охраняемого объекта на Молодежной улице во время патрулирования росгвардейцев. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что посетитель магазина попытался приобрести дорогой садовый инвентарь по заниженной цене.

По данным Росгвардии, мужчина выбрал аккумуляторный секатор стоимостью около 3 тысяч рублей и переклеил на него штрих-код от более дешевого товара. После этого 50-летний житель Солнечногорска попытался провести покупку через систему самообслуживания.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого на месте и передали его полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.