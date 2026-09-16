Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже сантехники в поселке Битца

Сотрудники Росгвардии 15 сентября задержали в поселке Битца 48-летнего мужчину, подозреваемого в попытке вынести из строительного гипермаркета сантехнические краны без полной оплаты, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сигнал тревоги из строительного гипермаркета в поселке Битца поступил 15 сентября на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии. Работники службы безопасности заметили, что посетитель складывал сантехнические краны в карманы куртки, а на кассе самообслуживания оплатил только одну позицию.

Остальной товар мужчина положил в пакет без сканирования. Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 48-летнего гостя из ближнего зарубежья на выходе из магазина.

«Очень спешил и хотел сэкономить, но не вышло», — признался задержанный.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.