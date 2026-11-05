Росгвардейцы задержали подозреваемого в кражах из магазинов в Электростали

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Электростали 29-летнего мужчину, подозреваемого в кражах товаров из двух магазинов. Найти его помогла продуктовая корзина, которую он забрал вместе с товарами, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Посетитель магазина на улице Карла Маркса в Электростали положил в корзину несколько бутылок крепкого алкоголя и морепродукты и встал в очередь. Затем мужчина направился к выходу, не оплатив товары и забрав с собой магазинную корзину.

Директор магазина обратилась к находившемуся поблизости наряду группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии и сообщила приметы подозреваемого. Сотрудники обнаружили мужчину с продуктовой корзиной в руках.

В ходе разбирательства выяснилось, что в тот же день он аналогичным способом похитил товары из другой торговой точки. Росгвардейцы задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции.