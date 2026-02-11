Росгвардейцы задержали мужчину за попытку кражи в гипермаркете Подмосковья

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии Московской области задержали 43-летнего москвича, подозреваемого в попытке кражи инструментов из строительного гипермаркета в поселке совхоза имени Ленина, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованного наблюдения из охраняемого магазина строительных материалов в поселке совхоза имени Ленина. На место оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

Росгвардейцы выяснили, что один из посетителей взял с витрины набор отверток и аккумулятор от шуруповерта стоимостью более 6 тысяч рублей. Мужчина снял с товаров защитные магниты, спрятал их в рюкзак и попытался скрыть кражу, оплатив на кассе только дешевый товар.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого до выхода из магазина. Им оказался 43-летний житель Москвы. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.