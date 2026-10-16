Росгвардейцы задержали мужчину с ножом в больнице Воскресенска

Сотрудники вневедомственной охраны 15 октября 2026 года задержали в больнице Воскресенска мужчину, который угрожал посетителям ножом, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области прибыли в одну из больниц Воскресенска после сигнала «Тревога». Они выяснили, что незадолго до этого прохожие вызвали скорую помощь мужчине, лежавшему на сырой земле.

В приемном отделении мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, вступил в словесную перепалку с одним из посетителей. Во время конфликта он достал нож и стал угрожать собеседнику и окружающим расправой.

Росгвардейцы задержали 42-летнего местного жителя и доставили его в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.