сегодня в 12:45

Росгвардейцы задержали юношу, проникшего в домовладение в Подмосковье

Сотрудники Дубненского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 20-летнего жителя Дмитрова, незаконно проникшего в жилой дом в посёлке Запрудня, сообщили в пресс-службе ведомства.

В правоохранительные органы обратился взволнованный хозяин с сообщением о том, что соседи стали очевидцами взлома входной двери в его жилище в момент его отсутствия.

По прибытии на место происшествия сотрудниками Росгвардии был обнаружен спящий молодой человек с признаками алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан полиции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.