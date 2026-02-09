Росгвардейцы задержали двух братьев за нападение на прохожего в Коломне

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух братьев, подозреваемых в избиении прохожего на улице Октябрьской революции в Коломне, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сигнал тревоги поступил на пульт централизованного наблюдения с охраняемого объекта на улице Октябрьской революции в Коломне. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что в помещении произошел конфликт между двумя мужчинами из-за девушки во время распития спиртных напитков. После ссоры мужчины вышли на улицу, где к ним обратился случайный прохожий с просьбой пропустить его. В ответ оба нападавших нанесли ему удары по голове.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали скорую помощь и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь до приезда медиков. Изучив записи с камер видеонаблюдения, росгвардейцы установили приметы подозреваемых и начали их поиски.

В ходе патрулирования братья 26 и 27 лет были задержаны недалеко от места происшествия. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Ранее Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул недопустимость того, чтобы рядом со школами продавали спиртные напитки.

Руководство правоохранительного блока выносило предложения по этому вопросу.

«Тем более, что эти объекты находятся там, где учатся наши дети. Все это имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.