Росгвардейцы задержали дебошира в Люберцах Подмосковья

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 34-летнего мужчину, устроившего дебош в ресторане на улице Лермонтова в Люберцах. Он оскорблял персонал и посетителей и угрожал им, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованного наблюдения с охраняемого объекта на улице Лермонтова. На место оперативно прибыли сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны.

Росгвардейцы обнаружили в заведении мужчину, который оскорблял работников и гостей ресторана и угрожал им физической расправой. При задержании он попытался оказать сопротивление.

Нарушителем оказался 34-летний уроженец Воронежа. Он находился в состоянии опьянения и не смог объяснить причины своего поведения. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.