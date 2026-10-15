Росгвардейцы пресекли массовую драку в Сергиево-Посадском округе

Сотрудники Росгвардии 13 октября 2026 года задержали двух наиболее активных участников массовой драки у сетевого магазина в деревне Березняки Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сотрудники Сергиево-Посадского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области прибыли к охраняемому сетевому магазину в деревне Березняки после сигнала «Тревога».

Правоохранители выяснили, что сотрудник магазина сделал замечание компании мужчин, распивавших спиртное на прилегающей территории, и потребовал прекратить противоправные действия. В ответ мужчины стали нецензурно выражаться и угрожать продавцу, а затем начали бить его кулаками по голове и туловищу. Персонал нажал кнопку тревожной сигнализации.

Росгвардейцы задержали двух наиболее активных участников конфликта — местных жителей 32 и 35 лет, ранее судимых за грабежи, кражи и вандализм. Их передали сотрудникам территориального отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.