Росгвардейцы пресекли две попытки кражи из магазинов в Подмосковье

Сотрудники вневедомственной охраны 6 ноября 2026 года задержали двух мужчин после попыток хищения товаров из гипермаркетов в Наро-Фоминске и Щелкове, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

В строительном гипермаркете Наро-Фоминска экипаж группы задержания прибыл по сигналу «Тревога». Росгвардейцы установили, что 45-летний уроженец Санкт-Петербурга пытался похитить 50 метров кабеля. На кассе самообслуживания мужчина закрыл штрихкод на упаковке недорогим товаром и отсканировал его вместо кабеля. Затем он положил покупку в сумку и направился к выходу.

Второй случай произошел в продуктовом гипермаркете в Щелкове. По данным прибывших по тревожному сигналу росгвардейцев, 24-летний приезжий сложил в рюкзак 18 упаковок шоколадных изделий и попытался покинуть магазин.

В обоих случаях действия посетителей зафиксировали камеры видеонаблюдения. Работники службы безопасности нажали кнопки тревожной сигнализации Росгвардии. Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчин на месте и доставили в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства.