Росгвардейцы предотвратили распространение огня возле жилого дома в Егорьевске

Находясь на маршруте патрулирования, лейтенанты полиции Павел Сычев и Олег Парфенов заметили в одном из дворов густой дым. Пламя стремительно распространялось и создавало угрозу перехода на рядом находящиеся деревья и строения. Стражи порядка незамедлительно сообщили о возгорании в экстренные службы и принялись тушить очаг возгорания самостоятельно при помощи огнетушителей.

Прибывшие пожарные расчеты полностью потушили пожар в кратчайшие сроки. Своевременно предпринятые росгвардейцами меры предотвратили возможное распространение огня на близрасположенные постройки.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.