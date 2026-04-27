Росгвардейцы помогли пострадавшим в ДТП в Подмосковье

Сотрудники Орехово-Зуевского отдела вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Московской области, находясь на маршруте патрулирования, обнаружили последствия столкновения грузовой фуры и двух легковых автомобилей.

По предварительной информации, из-за сложных погодных условий колесо одной из машин попало в глубокую колею, водитель потерял управление, и автомобиль вынесло на встречную полосу. Там произошло столкновение с большегрузом.

Росгвардейцы оперативно оценили обстановку, оцепили место происшествия и вызвали бригаду медиков. До прибытия врачей они контролировали состояние пострадавших. Водители легковых автомобилей получили травмы и были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.