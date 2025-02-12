Росгвардейцы Подмосковья задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения

Сотрудники Электростальского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 75-летнего мужчину, который ударил своего знакомого ножом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поздним вечером стражи порядка получили сообщение о драке на территории хостела, расположенного на улице Строительный переулок.

Оперативно прибыв на место, правоохранители выяснили, что между двумя мужчинами, находящимися в состоянии опьянения, произошел конфликт. В результате один из участников ссоры схватил нож и ударил им своего оппонента.

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Потерпевший был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время по факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.