Росгвардейцы Подмосковья задержали находящегося в розыске рецидивиста

На маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, который при виде служебного автомобиля занервничал и попытался уйти в другую сторону. Росгвардейцы остановили его для проверки документов.

В ходе установления личности выяснилось, что задержанный с ноября прошлого года находится в федеральном розыске за совершение кражи. Также ранее он был судим за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России.

Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.